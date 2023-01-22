هل انتهى إضراب موظفي وزارة التربية؟

أعلن موظفو وزارة التربية والتعليم العالي الاستمرار بالاضراب، التزاماً بقرار رابطة موظفي الادارة العامة، وذلك لغاية 27 كانون الثاني الحالي.



تجدر الإشارة إلى أن حفل إطلاق الخمسية للتعليم العالي في الوزارة قائم في توقيته المحدد غداً الاثنين.

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