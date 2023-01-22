"الإشتراكي" دان إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد

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وتابع: "إنّ مثل هذه الأفعال الجرمية إذ تؤجج الكراهية والعداء بين الشعوب وتتعرض لجميع أتباع الديانات السماوية من دون استثناء، فهي تزيد من خطر التطرف والتطرف المضاد. إنّ السلطات السويدية مدعوة إلى عدم السماح لأي أعمال من هذا النوع تحت أي ذريعة، وهي مطالبة إلى جانب كل الجهود المبذولة على المستويات الدولية السياسية والروحية الى قطع الطريق على كل ما من شأنه تعميم العنف والجهل والتطرف".