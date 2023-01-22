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لبنان

"الخارجية" دانت إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد: نحذر من الإستفزازات

Lebanon 24
22-01-2023 | 15:07
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حذرت وزارت الخارجية والمغتربين من خطورة القيام بإستفزازات تؤجج الصراعات الدينية، وقالت في بيان: "تدين الوزارة إحراق نسخة من القرآن الكريم في السويد، وتحذر من خطورة القيام بإستفزازات مماثلة تؤجج الصراعات الدينية وتزيد من خطاب الكراهية والتطرف."
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واضافت: "تؤكد الوزارة أن حرية الفرد المقدسة في التعبير تنحرف عن غايتها عندما تعتدي على حرية المعتقد لأخيه في الإنسانية".

وختمت: "كما تعتبر الوزارة أن هذا العمل المرفوض يتناقض كليا مع ما يرمز اليه لبنان كرسالة للعيش والشراكة بين المسيحية والإسلام، وما تصبو إليه البشرية من حوار بين الأديان والحضارات">
 
 
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