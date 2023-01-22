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دانت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما حصل من اعتداء على "LBCI"، داعية القوى الأمنية والقضاء إلى وقف هذا المسلسل المتكرر من الاعتداءات على الوسائل الإعلامية والاعلاميين، ومعاقبة المرتكبين، حرصاً على ميزة أساسية في لبنان تتمثل بالحريات الإعلامية.وأكدت المفوضية أن "كل عمل تخريبي ضد الإعلام مرفوض ومستنكر ولا مبرر له"، مشيرة إلى أن "أي أمر يصدر في الإعلام، يُرَدّ عليه بالإعلام وبالاحتكام للقانون ولا شيء سواه".