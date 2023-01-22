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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة إلقاء قنبلة على مبنى الـ"LBCI"

Lebanon 24
22-01-2023 | 15:40
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بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة إلقاء أشخاص مجهولين قنبلة صوتية باتجاه مبنى القناة في منطقة "أدما".
 
وبحسب القناة، فإنّ الإعتداء أسفرت عن أضرار مادية في عدد من السيارات وبالحائط الخاص بإحدى الإستديوهات.
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وحالياً، فإن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها بالحادث لكشف المتورطين، في حين توالت بيانات الإستنكار بشأن ما حصل، وأبرزها من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحزب التقدّمي الإشتراكي.
 
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