بثت قناة الـ"LBCI"، اليوم الأحد، مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة إلقاء أشخاص مجهولين قنبلة صوتية باتجاه مبنى القناة في منطقة "أدما".

الإعتداء أسفرت عن أضرار مادية في عدد من السيارات وبالحائط الخاص بإحدى الإستديوهات. وبحسب القناة، فإنّأسفرت عن أضرار مادية في عدد من السيارات وبالحائط الخاص بإحدى الإستديوهات.

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وحالياً، فإن القوى الأمنية باشرت تحقيقاتها بالحادث لكشف المتورطين، في حين توالت بيانات الإستنكار بشأن ما حصل، وأبرزها من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحزب التقدّمي الإشتراكي.