شاهدوه.. فيديو يرصد تهريب البشر عند الحدود بين لبنان وسوريا

بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً، اليوم الأحد، تحت عنوان: "على خط تهريب البشر عند الحدود الشمالية للبنان... آلافٌ يحاولون التسلل يومياً"، وجاء فيه:

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"تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان شغَّال ... وهذه هي خارطة الطريق انظروا الى هذا الوميض. هذه الحركة هي لاشخاص بغالبيتهم سوريين وعدد قليل من اللبنانيين الذي يحاولون الدخول خلسة الى لبنان يومياً عبر الحدود الشمالية مع سوريا. طريق التهريب المستخدمة بمساعدة مهربين لبنانيين وسوريين، طويلة.رحلات التهريب هذه محفوفة بالمخاطر وابرزها اصابة المتسللين بألغام زرعها الجيش السوري على طول الحدود، لكن نجاحها في كثير من الاحيان مرتبط بالمام المهربين بالارض وتضاريسها، وهي تستوجب جهدا مشتركا من الجانبين اللبناني والسوري، منعا لاستغلال البشر الذي يشكل بحد ذاته جريمة".