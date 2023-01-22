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إتصل وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر "مطمئناً إلى المحطة وسلامة العاملين فيها"، ومستنكراً "الاعتداء الذي تعرّضت له مساء اليوم، من خلال إقدام مجهول على إلقاء قنبلة عليها".وأكد المكاري في اتصاله أن "ما جرى هو عمل مشبوه ومرفوض ومدان ومستنكر، وحرية الإعلام ستبقى مصانة"، وأضاف: "سأتابع الأمر مع الأجهزة الأمنية التي باشرت التحقيقات اللازمة، كي يُصار إلى محاكمة الفاعل في أقصى سرعة ممكنة".