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لبنان
سفر نوّاب بعد اعتصام رفاقهم في المجلس
Lebanon 24
22-01-2023
|
17:07
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سافر عدد ملحوظ من نواب التغيير والمستقلين غداة إعلان بعض رفاقهم النواب الإعتصام في قاعة مجلس النواب، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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