القضاء يعثر على وثائق سرية جديدة في منزل بايدن

عثر القضاء الأميركي هذا الأسبوع على 6 وثائق سرية إضافية في منزل عائلة جو بايدن، في فصل جديد من قضية تتسبب في إحراج للرئيس الأميركي، الذي ينوي على الأرجح الترشح لانتخابات 2024 الرئاسية.

وذكر المحامي الشخصي لبايدن، بوب باور، في بيان صدر أمس الأول، أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بينها 6 عناصر تتألف من وثائق عليها علامات تصنيف، خلال عملية تفتيش الجمعة للمنزل الذي يملكه الرئيس في ويلمينغتون بولاية ديلاوير (شرق)".

Advertisement

وأوضح باور أن الوثائق المذكورة ترتبط بمرحلتين من الحياة السياسية للرئيس الديموقراطي (80 عاماً)، مسيرته الطويلة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير، التي استمرت أكثر من 30 عاماً، وتوليه نيابة الرئاسة في عهد باراك أوباما بين عامي 2009 و2017.

وكان بايدن قد أقر سابقاً بالعثور على وثائق في موقعين.

وخلال زيارة لكاليفورنيا قبل بضعة أيام، حاول بايدن التقليل من أهمية الضجة حول أزمة الوثائق.

ويؤكد محاموه أنه احتفظ بها "من غير قصد"، ويشدّدون من جهة أخرى على أنهم يتعاونون بشكل كامل مع القضاء. وغاية البيت الأبيض واضحة، فهو يحاول أن يميّز نفسه قدر الإمكان عن الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن نيته خوض سباق جديد إلى الرئاسة يواجه تحقيقاً قضائياً على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا.







