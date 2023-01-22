15
o
بيروت
16
o
طرابلس
6
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي في مواجهة "خاطفي الرئاسة"يصوّب على "نواب الأمة وكتلهم ومَن وراءهم"
Lebanon 24
22-01-2023
|
22:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ان المعطيات السياسية والمالية والاجتماعية تتجمع دفعة واحدة عند مطالع مشهد ينذر بمزيد من الانسداد والتصعيد والتأزم في الأيام المقبلة، فان ذلك لا يحجب واقع نجاح ملموس للاعتصام الذي ينفذه نواب "تغييرون" منذ الخميس الماضي في مجلس النواب في الدفع بمسألة الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية وجعلها عنوانا متقدما في مواجهة القوى التعطيلية، وفق ما كتبا" النهار".
Advertisement
اضافت" ان مجريات التعامل السياسي والنيابي مع هذا الاعتصام، وان شابتها شكوك في المدى الذي سيبلغه او التأثير العملي الذي سيحدثه، عكست اختراقا واضحا حوّل الاعتصام الى "قضية رأي عام" من خلال استمرار الاعتصام لاربعة أيام حتى اليوم، كما من خلال عدم قدرة الكتل السيادية والمعارضة والنواب المستقلين على إدارة الظهر لتحرك كهذا يلتقي والاهداف الأساسية لتلك الكتل. وتبعا لذلك بدت حركة التضامن النيابي مع النواب المعتصمين حافزا إضافيا لتثبيت عنوان المعركة الانتخابية –السياسية مع القوى والكتل التعطيلية عند الجانب المتصل بفتح الجلسات الانتخابية، وهو الامر الذي يحاصر رئاسة المجلس بالذات ومثلها الكتل التي تمعن في التصويت بالاوراق البيضاء او بالشعارات وبالاوراق الملغاة ويضعها في واقع "التشهير" وتحمل تبعة المزيد من تعريض لبنان للتدهور الانهياري بفعل تعطيلها للاستحقاق الرئاسي الذي يعتبر المفتاح الأساسي لوضع حد لمتاهات الانهيار الاخذة بالتعاظم. ومع ذلك تنظر أوساط سياسية بارزة بقلق كبير الى المجريات المقبلة اذ لا تظهر ادنى مؤشرات الى امكان اختراق ازمة الشغور الرئاسي في ظل دوامة العقم التي تحكم الواقع الداخلي بحيث تشير المعلومات الى ان المشاورات والاتصالات الجارية على اكثر من خط ومحور لم تحقق ادنى نتيجة في شق الطريق نحو تسويات او ترشيحات او سواها من نتائج يمكن ان تحدث ثغرات في الازمة. ولا يبدل هذه الحقيقة، كما تؤكد هذه الأوساط، الحديث عن طرح وتداول أسماء مرشحين لان الوقائع الدامغة لا تزال تثبت ان دوامة العقم السياسي مستمرة ولم تتبدل ولا هي مرشحة للتبدل في وقت قريب.
وكتبت" نداء الوطن": أتت عظة الأحد من بكركي لتصوّب بالمباشر على مسؤولية "نواب الأمة وكتلهم ومَن وراءهم" في إيصال الدولة إلى "حال التفكك" جراء عدم تحررهم من "أنانياتهم وحساباتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية" وعدم مسارعتهم إلى انتخاب رئيس للجمهورية "كما يأمرهم الدستور"، فكان تأكيد في المقابل على عزم الكنيسة المارونية وتصميمها على التصدي لـ"خاطفي الرئاسة... مهما كانت التضحيات".بهذا المعنى، وفي كلام عالي السقف والوضوح، وضعه المراقبون ضمن سياق الرد غير المباشر على تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من المحاذير الطائفية لتنبيهات بكركي المتكررة إلى وجود مخطط لإفراغ المواقع المسيحية والمارونية في الدولة، صوّب البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته بوصلة الهواجس منعاً لتحريفها عن حقيقتها،فقال: "ليس خوفنا أن تتغيّر هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلد وتحويله إقليماً من أقاليمها"، غير أنه طمأن في المقابل إلى أنّه "أمر مستحيل لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات، ولا يظننّ أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية، ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة وي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
Lebanon 24
خبرٌ يهمّكم.. هل سيرفع مصرف لبنان دولار "صيرفة"؟
12:50 | 2023-01-22
22/01/2023 12:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة شهيرة: تعرضت لاعتداء جنسيّ وبعد حوالي شهرين اكتشفت أنني حامل
08:30 | 2023-01-22
22/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم مذيعة لبنانية.. "كان أباً حقيقياً"
Lebanon 24
الموت يؤلم مذيعة لبنانية.. "كان أباً حقيقياً"
08:30 | 2023-01-22
22/01/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ خطيرٌ من المتن.. هكذا تحطّمت إحدى السيارات! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ خطيرٌ من المتن.. هكذا تحطّمت إحدى السيارات! (فيديو)
12:01 | 2023-01-22
22/01/2023 12:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:00 | 2023-01-22
22/01/2023 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:35 | 2023-01-23
ميقاتي: مجلس الوزراء سينعقدُ حكماً لبت القضايا الطارئة والحل هو باستكمال تطبيق "الطائف"
06:00 | 2023-01-23
لقاء ميرنا الشالوحي.. لتنظيم الخلاف وحزب الله على ثوابته
05:00 | 2023-01-23
على غرار المطاعم.. هل تسعّر السوبرماركت بالدولار؟
08:00 | 2023-01-23
الدولار الجمركيّ اسعاف أوّليّ أم تدخّل قاتل؟
07:47 | 2023-01-23
العبسي استقبل اللواء ابراهيم: كنيستنا تبني الجسور وتدعو إلى التلاقي والتفاهم والسلام
07:39 | 2023-01-23
نقابة الصحافة: الإعتداء على مؤسسة إعلامية معتدلة تهديد للسلم الأهلي
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
23/01/2023 15:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
23/01/2023 15:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
23/01/2023 15:11:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact