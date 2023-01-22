هكذا يسيّر النواب المعتصمون أمورهم اليومية

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كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": بصعوبة يسيّر نواب «التغيير» اللبنانيون المعتصمون داخل مبنى البرلمان منذ الخميس الماضي للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أمورهم.ويشكل التقنين بالتيار الكهربائي أبرز الصعوبات التي يواجهونها، خاصةً أنه من أصل 24 ساعة لا كهرباء في المجلس خلال أيام الأسبوع لأكثر من 5 ساعات، أما في نهاية الأسبوع فالوضع أسوأ بكثير وعادة لا تكون هناك كهرباء.وعلمت «الشرق الأوسط» أن النائبة بولا يعقوبيان استقدمت مولداً كهربائياً بات في مكتبها في المجلس إلا أن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر رفض السماح باستخدامه ووعد بإعادة النظر في الموضوع مطلع الأسبوع الحالي.وتصبح الأروقة كما كل القاعات في المجلس شديدة الظلام عند ساعات بعد الظهر. ويستخدم النواب بشكل أساسي هواتفهم للإنارة. وهم يتوزعون في ساعات المساء على عدد من المكاتب في المبنى، حيث تتواجد أرائك يجلسون وينامون عليها.فصحيح أن النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، حليمة القعقور وفراس حمدان يبيتون في المجلس، إلا أن معظم نواب «التغيير» الـ12 وعدداً كبيرا من نواب المعارضة يتواجدون طوال ساعات اليوم مع زملائهم ويحضرون لهم الطعام وكل حاجياتهم بشكل يومي.ويقول أحد نواب «التغيير» لـ«الشرق الأوسط» إن القيمين على المجلس وأمنه يتشددون بمنعهم من ركن سياراتهم على مقربة من مبنى البرلمان والبوابات الرئاسية ويفرضون عليهم استخدام المرآب الذي يكون حالك الظلام، لكنه أردف بأن الحرس المتواجدين هناك يعاملونهم بـ«لطف».ويرفض نائب تغييري آخر الحديث عن الصعوبات التي يواجهونها لتسيير أمورهم داخل المجلس، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها تبقى بسيطة جدا مقارنة بالصعوبات التي يواجهها اللبنانيون مع تجاوز سعر الصرف عتبة الـ50 ألف ليرة لبنانية.ويمنع الإعلاميون من الوصول حتى إلى ساحة النجمة حيث يتواجد مبنى البرلمان في وسط بيروت ويجبرون على متابعة الاعتصام من نقطة بعيدة باعتبار أن كل المنافذ إلى الساحة مقفلة تماماً، إلا على النواب والعاملين في المجلس. علما بأنه كان يتم عادة السماح للإعلاميين بتغطية النشاطات داخل المجلس، لكنهم منعوا من ذلك منذ بدء الاعتصام النيابي الحالي لنواب «التغيير» الخميس الماضي.ويعتمد الإعلام بتغطياته على مقاطع فيديو يصورها بعض النواب ورسائل مباشرة يقومون بها عبر تطبيقات هاتفية، فيما ينتقل بعضهم إلى النقطة التي يتواجد الإعلاميون فيها لإجراء مقابلات تلفزيونية مباشرة.