نائب "مش فارقة معو"!

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يُلاحظ غياب احد نواب التغيير في الشمال بشكل ملحوظ وكبير عن اللقاءات العامة والاجتماعات في مدينته ومنطقته.فبعد ان وقع الطلاق بين النائب المذكور والمجموعة التي ساندته في الانتخابات النيابية، كما مع الائتلاف الذي ترشح الى جانبه، أصبحت زياراته الى منطقته قليلة جداً فيما لقاءاته العامة مع الناس والناخبين شبه معدومة.وفي السياق، يرى متابعون ان النائب التغييري الشمالي "مش فارقة معو" القاعدة الشعبية، فالمسافة بينه وبينها أصبحت كبيرة جدا وذلك بسبب الاداء الذي قدمه والذي شكّل مفاجأة لمناصيره قبل غيرهم.