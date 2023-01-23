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لبنان

"الديمقراطي اللبناني": التعدي على وسائل الإعلام مرفوض ومدان

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:12
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إستنكرت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان، الإعتداء على مبنى المؤسسة اللبنانية للإرسال LBCI في أدما من خلال رمي قنبلة يدوية مساء أمس. 

وإعتبرت أنه "مرة جديدة يتم الإعتداء على وسيلة إعلامية بهذه الطريقة الإجرامية، والتي كادت أن تودي بحياة أي من العاملين في المؤسسة، حيث بات استسهال التمادي في التعدي على وسائل الإعلام وتكرار مثل هذه الأفعال أمر مرفوض ومدان، إذ يبقى إحترام حرية الرأي والتعبير مقدس، ويبقى القضاء والقانون السبيل الوحيد الذي يكفل حماية الحقوق وصونها للجميع". 
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وأعربت عن "التضامن الكامل مع الزملاء في الـ LBCI"، داعية الأجهزة القضائية والأمنية للإسراع بكشف المعتدين ومحاسبتهم".
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