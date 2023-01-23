بوشيكيان: اللجنة الوزارية المرتبطة بملف الكهرباء ستعقد اجتماعا بعد ظهر اليوم

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استبعد وزير الصناعة النائب جورج بوشيكيان إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، كاشفاً عن عقد اجتماع للجنة الوزارية المرتبطة بملف الكهرباء بعد ظهر اليوم.وفي حديث الى صوت كل لبنان، أكد بوشيكيان ان البلاد ستظل تشهد حركة للإضرابات طالما ان الدولار في حالة تقلب دائم، ولفت الى مساعي لتثبيته، معرباً عن تفهم المطالب المحقة لان موظفي القطاع العام الأكثر تضرراً من الازمة.واستنكر بوشيكيان الاعتداء الذي حصل أمس على ال LBCI لان الإعلام مقدّس، وشدد على ان الوضع الأمني ممسوك وقال سيتمّ الكشف عن الفاعلين ولدينا كامل الثقة بوزير الداخلية والأجهزة الأمنية.ولفت بوشيكيان في هذا السياق الى نجاح وحدات الجيش باكتشاف وتوقيف عصابات ترتكب السرقات لمنع التفلّت الأمني في البلاد.