تتواصلُ التحقيقات التي تجريها القوى الأمنيّة في حادثة إلقاء قنبلة باتجاه المبنى التابع لقناة الـ"LBCI" في أدما، مساء أمس الأحد.

وفي جديد الملف، فإنّ مختلف القوى الأمنية عمدت على إجراء مسحٍ كامل لمحيط المبنى، وقد تمّ العثور على الحلقة التي تكون مرتبطة بالقنبلة قبل نزعها.

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كذلك، فقد تبين بحسب التحقيقات أنه تم الإشتباه بشخصين كانا على متن دراجة نارية في المنطقة، وهو الأمر الذي أظهرته كاميرات المراقبة.

يُشار إلى أنّ الحادثة وقعت عند الساعة 9.10 دقائق من مساء الأحد، وقد انفجرت القنبلة بين استديوهات الـ"LBCI" في أحد مواقف السيّارات، ما تسبب بوقوع أضرارٍ ماديّة.