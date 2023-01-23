"جنون" طقس كانون الثاني: الحرارة نحو 24.. ولكن الوضع سينقلب كلياً في هذا الموعد!

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية انه فيما تشهد الجزائر والمغرب وجنوب غرب اوروبا نشاطا قطبياً، تنحرف كتل مدارية، دافئة، من صحراء ليبيا ومصر باتجاه فلسطين ولبنان وسوريا خلال هذا الاسبوع فترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية بين 6 و 8 درجات مئوية فتلامس يوم الجمعة 24 -23 درجة ساحلاً و 18 بقاعاً، لتعود وتتدنى يومي السبت والاحد بسبب التقلبات الجوية السريعة وهذا سببها:

ينحرف المنخفض الايسلاندي، ولأول مرة خلال هذا الموسم، نحو شرق اوروبا وغرب روسيا ويحوّل مناطق واسعة جداً الى قيم ضغط جوي منخفضة، منها الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وذلك بين 26 و 28 كانون الحالي، فتسلك المنخفضات خطها من الدول السكاندينافية نحو اليونان وتركيا ومن ثم لبنان والجوار، فيتحوّل الطقس خلال نهاية الشهر الى ممطر مع ثلوج على المرتفعات ويستمر الوضع، لا بل سيزداد سوءاً خلال الاسبوع الاول من شهر شباط، إنْ، من حيث كثرة الامطار، او تراجع درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على الجبال.

وأضاف خنيصر: "اذاً، سوف تشهد المنطقة انقلاباً قويّاً في الطقس وانخفاضاً حاداً بدرجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل."

طقس يومي الاثنين والثلاثاء: مشمس ودافئ نهاراً، مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستسجل

على الساحل: 21 نهاراً و 15 ليلاً

في البقاع: 17 نهاراً و 07 ليلا

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 06 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و -1 ليلاً

الرياح: شرقية في الداخل وشمالية ساحلاً سرعتها 10 كم في الساعة تنشط في بعض الاحيان لتسجل 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 55% نهاراً و 82% ليلاً

حالة البحر: منخفض الموج، حرارة المياه 22