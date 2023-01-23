Advertisement

لبنان

"جنون" طقس كانون الثاني: الحرارة نحو 24.. ولكن الوضع سينقلب كلياً في هذا الموعد!

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:46
A-
A+
Doc-P-1031310-638100640924460116.jpg
Doc-P-1031310-638100640924460116.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية انه فيما تشهد الجزائر والمغرب وجنوب غرب اوروبا نشاطا قطبياً، تنحرف كتل مدارية، دافئة، من صحراء ليبيا ومصر باتجاه فلسطين ولبنان وسوريا خلال هذا الاسبوع فترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية بين 6 و 8 درجات مئوية فتلامس يوم الجمعة 24 -23 درجة ساحلاً و 18 بقاعاً، لتعود وتتدنى يومي السبت والاحد بسبب التقلبات الجوية السريعة وهذا سببها:

 

ينحرف المنخفض الايسلاندي، ولأول مرة خلال هذا الموسم، نحو شرق اوروبا وغرب روسيا ويحوّل مناطق واسعة جداً الى قيم ضغط جوي منخفضة، منها الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وذلك بين 26 و 28 كانون الحالي، فتسلك المنخفضات خطها من الدول السكاندينافية نحو اليونان وتركيا ومن ثم لبنان والجوار، فيتحوّل الطقس خلال نهاية الشهر الى ممطر مع ثلوج على المرتفعات ويستمر الوضع، لا بل سيزداد سوءاً خلال الاسبوع الاول من شهر شباط، إنْ، من حيث كثرة الامطار، او تراجع درجات الحرارة، وتساقط الثلوج على الجبال.

 

وأضاف خنيصر: "اذاً، سوف تشهد المنطقة انقلاباً قويّاً في الطقس وانخفاضاً حاداً بدرجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل."

 

طقس يومي الاثنين والثلاثاء: مشمس ودافئ نهاراً، مع استقرار بدرجات الحرارة التي ستسجل

 

على الساحل: 21 نهاراً و 15 ليلاً 

في البقاع: 17 نهاراً و 07 ليلا

على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 06 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 12 نهاراً و  -1 ليلاً

الرياح:  شرقية في الداخل وشمالية ساحلاً سرعتها 10 كم في الساعة تنشط في بعض الاحيان لتسجل 30 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1022hpa

الرطوبة: 55% نهاراً و 82% ليلاً

حالة البحر: منخفض الموج، حرارة المياه 22

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:35 | 2023-01-23
06:00 | 2023-01-23
05:00 | 2023-01-23
08:00 | 2023-01-23
08:00 | 2023-01-23
07:47 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website