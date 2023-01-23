مروان حماده.. هل انفصَل عن جنبلاط؟

لوحظَ أنّ العلاقة بين النائب مروان حماده ورئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط قد باتت بعيدةً عن أيّ إضطرابات، إذ أظهرت مواقف عديدةٌ مؤخراً هذا الأمر ونسفت كل ما كان يُحكى عن أنّ "جنبلاط غير راضٍ عن حماده" وتحديداً قبل فترة الإنتخابات النيابية وما بعدها.

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ومؤخراً، فقد ظهر حماده إلى جانب جنبلاط في المختارة، حيث كان معه في استقبال الوفود الشعبيّة، ما ينفي تماماً كل ما يثار بشكل مستمر عن انفصال حماده عن جنبلاط.

كذلك، ينقل عن أوساط حزبية في "الإشتراكي" قولها إنّ رئيس "اللقاء الديمقراطي" يمدّ شبكة تواصله مع جميع النواب والحزبيين منذ فترة طويلة، وهي الخطوة التي عززت وتُعزّز علاقته بالجميع وتجعلها قوية ومتينة.