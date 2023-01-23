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لبنان

دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-01-2023 | 03:30
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نفت مصادر مصرفيّة ما يُشاع عن أنّ العسكريين وموظفي القطاع العام قد تقاضوا المساعدات الإجتماعية الخاصة بهم على سعر دولار "صيرفة" الذي كان مُحدداً بـ31200 ليرة لبنانية.
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وأكّدت المصادر أن كل سحوبات الليرة المرتبطة بـ"صيرفة" تتمّ وفق دولار الـ38 ألفاً، سواء للموظفين المدنيين أو العسكريين، موضحة أن كل ما يُشاع عن أن سحوبات الدولار عادت إلى 31200 ليرة إستثنائياً هو كلام عارٍ من الصحّة، وأضافت: "دولار صيرفة للسحب هو 38 ألف ليرة وذلك وفقاً لتعميم مصرف لبنان المرتبط بالمنصّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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