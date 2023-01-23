دولار "صيرفة".. إلى 31200 ليرة مُجدداً؟

نفت مصادر مصرفيّة ما يُشاع عن أنّ العسكريين وموظفي القطاع العام قد تقاضوا المساعدات الإجتماعية الخاصة بهم على سعر دولار "صيرفة" الذي كان مُحدداً بـ31200 ليرة لبنانية.

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