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لبنان
سرقة محول كهربائي يغذي هذه المستشفى!
Lebanon 24
23-01-2023
|
03:07
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجهولين سرقوا ليلاً المحول الكهربائي الذي يغذي مستشفى الدكتور اميل البيطار في البترون.
كما تمّت سرقة الكابلات التي تؤمن الكهرباء الى المستشفى.
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مستشفى
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