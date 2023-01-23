سرقة محول كهربائي يغذي هذه المستشفى!

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجهولين سرقوا ليلاً المحول الكهربائي الذي يغذي مستشفى الدكتور اميل البيطار في البترون.

كما تمّت سرقة الكابلات التي تؤمن الكهرباء الى المستشفى.