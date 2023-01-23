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لبنان

بوشكيان يُحضر لزيارة بعثة اقتصاديّة فرنكوفونيّة موسّعة من مختلف الدول

Lebanon 24
23-01-2023 | 09:37
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 اجتمع وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، مع مدير الفرنكوفونية الاقتصادية والرقمية في المنظمة الدولية للفرانكوفونية OIF هنري مونسو ومدير الـ OIF في الشرق الأوسط ليفون اميرادجيان، في حضور مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، المدير العام للوزارة داني جدعون ومستشار الوزير المحامي سليم الخوري.
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وتناول البحث التحضير لزيارة بعثة اقتصادية موسّعة من مختلف الدول الفرنكوفونية في اوروبا وافريقيا وشرق آسيا في حزيران المقبل، تضمّ مئة شخصية اقتصادية ورجال استثمار وأعمال وصناعيين ومبادرين.
 
 
وعرض المجتمعون امكان عقد اتفاقات شراكة  في المجال الاستثماري والتبادلي بين القطاعين الخاص في لبنان والدول الفرنكوفونية، لا سيما في مجالات ثلاثة رئيسية: الطاقة المتجدّدة والاقتصاد الرقمي والصناعات الغذائية.
وتمّ التوافق أيضاً على أن ترسل المنظّمة لرئاسة مجلس الوزراء برنامج عمل تحضيري للزيارة، يقابله تأسيس لجنة وطنية تنسّق الاجتماعات تضمّ ممثّلين عن رئاسة االحكومة ووزارات الخارجية والمغتربين والاقتصاد والتجارة والصناعة والقطاع الخاص. (الوكالة الوطنية)
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