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لبنان
"متعاقدو الأساسي": عندما يعلن وزير التربية دفع الحقوق نعود إلى المدارس
Lebanon 24
23-01-2023
|
12:35
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استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الإضراب"، رافضة "التوجه لها بهذا الكلام"، وقالت: "نحن أبناء الدولة اللبنانية، ونتوجه إلى وزارة التربية لنطالب وزير التربية بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفته".
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ورفضت "خطاب روابط ليس فيه من العمل النقابي شيء"، وأضاف: "معيب جداً أن تتوجه روابط تعليم إلى جهات مانحة على طريقة شحاد ومشارط، فالأولى بالروابط أن تسأل الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال التربية عباس الحلبي والمال يوسف الخليل ان يفكوا أسر الملايين التي وصلت".
ودعت "الجهات المانحة إلى أن تطلب منصات شفافة لمعرفة مصير الهبات والقروض التي دفعتها"، مطالبة إياها بـ"دعم القطاع التعليمي وفق قواعد الشفافية"، وقالت: "كل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات ولا تمثلنا، كفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين".
وختمت: "لا تفاوض ولا مساومة، يعلن وزير التربية دفع الحقوق، نعلن العودة".
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