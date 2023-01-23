Advertisement

لبنان

"متعاقدو الأساسي": عندما يعلن وزير التربية دفع الحقوق نعود إلى المدارس

Lebanon 24
23-01-2023 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1031535-638100998300898869.jpg
Doc-P-1031535-638100998300898869.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "ما جاء في بيان الروابط عن تحميل الجهات المانحة سبب الإضراب"، رافضة "التوجه لها بهذا الكلام"، وقالت: "نحن أبناء الدولة اللبنانية، ونتوجه إلى وزارة التربية لنطالب وزير التربية بدفع ما قدمته الجهات المانحة من قروض وهبات احتجزت بمعرفته".
Advertisement

ورفضت "خطاب روابط ليس فيه من العمل النقابي شيء"، وأضاف: "معيب جداً أن تتوجه روابط تعليم إلى جهات مانحة على طريقة شحاد ومشارط، فالأولى بالروابط أن تسأل الوزيرين في حكومة تصريف الأعمال التربية عباس الحلبي والمال يوسف الخليل ان يفكوا أسر الملايين التي وصلت".

ودعت "الجهات المانحة إلى أن تطلب منصات شفافة لمعرفة مصير الهبات والقروض التي دفعتها"، مطالبة إياها بـ"دعم القطاع التعليمي وفق قواعد الشفافية"، وقالت: "كل مساومات الروابط لا تعنينا، وما يصرحون به من بيانات ولا تمثلنا، كفاها استغلالا لحقوق المتعاقدين".

وختمت: "لا تفاوض ولا مساومة، يعلن وزير التربية دفع الحقوق، نعلن العودة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:11 | 2023-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:50 | 2023-01-23
15:37 | 2023-01-23
15:21 | 2023-01-23
15:03 | 2023-01-23
14:32 | 2023-01-23
14:21 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website