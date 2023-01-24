"ميركافا" تتجاوز السياج التقني والجيش يتحرك

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تنفيذ الجيش انتشارا قبالة دبابة "ميركافا" تابعة لجيش العدو الاسرائلي، بعدما قامت بتجاوزالسّياج التّقني وتمركزت في منطقة مفتوحة في منطقة الحمامص شرق مستعمرة "المطلّة"، من دون أن تخرق الخط الأزرق.

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