قضية النازحين السوريين... محور لقاء ابراهيم وسفير الإتحاد الأوروبي

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، وبحث معه في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي.

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