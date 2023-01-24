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لبنان

قضية النازحين السوريين... محور لقاء ابراهيم وسفير الإتحاد الأوروبي

Lebanon 24
24-01-2023 | 05:56
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم قبل ظهر اليوم سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طرّاف، وبحث معه في الأوضاع العامة والتعاون القائم بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي.
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كما تم التطرق الى قضية النازحين السوريين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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عباس

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