وزير الثقافة تسلم من الشاعرة رانية مرعي "ذكرياتي مع فيروز"

إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الكاتبة رانيا مرعي التي قدمت له كتابا من احدى مؤلفاتها "ذكرياتي مع فيروز" بحضور الصحافي فؤاد رمضان.





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