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لبنان

وزير الثقافة تسلم من الشاعرة رانية مرعي "ذكرياتي مع فيروز"

Lebanon 24
24-01-2023 | 04:50
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إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع الكاتبة رانيا مرعي التي قدمت له كتابا من احدى مؤلفاتها "ذكرياتي مع فيروز" بحضور الصحافي فؤاد رمضان.

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المصدر: الوكالة الوطنية
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رانيا مرعي

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