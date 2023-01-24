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لبنان

بعد إرتفاع الدولار... ماذا أعلن نقيب موزّعي الغاز؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 07:32
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قال نقيب موزّعي الغاز ومستلزماتها جان حاتم "لا يمكننا تحمّل المزيد من الخسائر بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، واقترحنا على وزير الطاقة التسعير بالدولار وإلا فسيتوقف الوكلاء قسراً واحداً تلو الآخر".
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وأضاف حاتم للـ"أم تي في": "الغاز متوافر إنّما المشكلة تكمن بالتسعير".
 
 
 
 

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