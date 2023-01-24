خبر سارّ عن الكهرباء... هذا ما سيجري صباح الغدّ

أفادت "الجديد" أنّه تمّ فتح إعتماد باخرتيّ الغاز أويل التابعة لشركة "فيتول بحرين" من مصرف لبنان.

وأضافت أنّه سيتمّ تفريغ الباخرتين في معمليّ دير عمار والزهراني غدا عند السادسة صباحا، لتأمين 300 ميغاوات من التغذية الكهربائية في منتصف ليل الأربعاء، أيّ ما يعادل ساعتين إلى ثلاث ساعات كهرباء.