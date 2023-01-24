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لبنان

يعقوبيان: أي معركة مع أي منبر اعلامي ستكون خاسرة

Lebanon 24
24-01-2023 | 10:38
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أكدت النائبة بولا يعقوبيان في تصريح أنه "للأسف مرة جديدة، تعتقد أحزاب السلطة والاحزاب الشمولية وعلى رأسها حزب الله، انها تستطيع ان تخنق الاصوات الاعلامية الحرة وترعبها سواء بتهديدات مباشرة عبر جيوشها الالكترونية النشيطة او باللجوء الى منطق القوة والبطش". 
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اضافت: "ما حصل مع المؤسسة اللبنانية للارسال Lbci مؤخرا وتعرضها مساء لاعتداء بقنبلة يدوية مستنكر أشد الاستنكار، وعلى هذه الاحزاب ان تفهم ان اي معركة مع اي محطة او منبر اعلامي ستكون خاسرة وان الاعلام والحريات في هذا البلد خط أحمر، لانه وفي حال سقط هذان الحصنان الاخيران يكون كل شيء حينها سقط". 
  
وختمت: "اصلا ما ورد في المقطع الكوميدي الذي عرض على المؤسسة اللبنانية للارسال Lbci والذي قامت الدنيا عليه ولم تقعد، لم يتخلله اي تجريح او اهانة لاي طائفة في البلد، لكن كما اعتدنا فإن هذه الاحزاب تتقن تجييش الناس طائفيًا ومذهبيا لانها تعلم ان هذا النوع من الانقسامات وحده يقويها، وان لا خبز لها متى تجاوز الشعب محاولات تشتيته وصب غضبه على من سرقه وقتله وهجر اولاده". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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