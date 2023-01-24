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لبنان

ماذا فعل نجلا وزيرين سابقيْن في العدليّة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2023 | 11:44
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شوهد نجلا وزيرَين سابقين مطلوبَين إلى التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، يدخلان معاً إلى قصر العدل، وذلك عقب الإستدعاءات المستجدّة التي أصدرها المحقق العدلي القلضي طارق البيطار.

ولم يُعرَف السبب وراء تواجد النجلَين في العدلية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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