ماذا فعل نجلا وزيرين سابقيْن في العدليّة؟

شوهد نجلا وزيرَين سابقين مطلوبَين إلى التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، يدخلان معاً إلى قصر العدل، وذلك عقب الإستدعاءات المستجدّة التي أصدرها المحقق العدلي القلضي طارق البيطار.



ولم يُعرَف السبب وراء تواجد النجلَين في العدلية.

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