دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه بشكل كبير.. فكم بلغ مساءً؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 55100 و55300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 54400 و54600 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ. Advertisement