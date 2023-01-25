كرامي بعد لقائه باسيل: نطالب بحوار يشمل الجميع

زار رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مقر "التيار" في ميرنا الشالوحي، وجرى بحث في آخر المستجدات السياسية والحياتية.



وبعد اللقاء، قال كرامي: "طرحت فكرة الحوار، وانا ما زلت مصرا على هذه الفكرة لأنها المخرج الوحيد لكل المشاكل التي يعانيها منها لبنان، الحوار يوصل الى التوافق الذي عبره نستطيع أن ننتخب رئيسا للجمهورية، وعبر رئاسة الجمهورية تعود وتنتظم كل عمل المؤسسات في لبنان التي تعاني اليوم أزمات وتدهورا على كل الصعد".

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واضاف: "ما نراه اليوم هو "هستيريا" على الصعيد الدستوري والقانوني والتشريعي، ولذلك الحل الوحيد هو بالحوار، وعلى أن لا يستثني هذا الحوار أي أحد، لأن البلد قائم على توازنات دقيقة، وهذه التوازنات يجب عدم المسّ بها، لأن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيارات، وما نراه اليوم هو الانهيار الكبير".



وتابع: "تناولنا ايضا أفكارا عديدة وتمنيت عليه وقف السجالات الاعلامية بكل محبة وود، لأن الوضع كما الكل يعلم لم يعد يحتمل، ونحن لا نريد المزيد من الجروح في جسد هذا الوطن".

وأكد كرامي انه "كان هناك تطابق في الأفكار في ما يتعلق بالدستور وتطبيق اتفاق الطائف والإصرار على وحدة لبنان".

وتابع: "ونحن نعلن ونقول إننا لن نكون لا مع "التقسيم" ولا مع "الفيدرالية" ولا مع "الكونفيدرالية"، ولبنان واحد موحّد ذو سيادة، وعلاقته مع الدول العربية يجب أن تكون ممتازة، وهذا ما ينص عليه اتفاق الطائف الذي نحرص على تطبيقه".



وختم قائلا: "لكي نستطيع الوصول الى رئيس جمهورية لا حل الا بالحوار والتوافق، وأن يشمل هذا التوافق كلّ الأطراف بمن فيهم الوزير (السابق) سليمان فرنجيه". (الوكالة الوطنية)