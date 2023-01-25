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لبنان

المكاري عرض الاوضاع مع أحمد الحريري

Lebanon 24
25-01-2023 | 05:44
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استقبل وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري في مكتبه، الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد. (الوكالة الوطنية)
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مكاري

احمد حريري

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