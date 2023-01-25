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لبنان

المرتضى التقى وفدا من مجلس امناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية

Lebanon 24
25-01-2023 | 06:23
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 إستقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع، وفدا من هيئة مكتب مجلس امناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية، ضم رئيس مجلس الامناء يوسف بيضون، النائب الاول للمجلس القاضي حسن الحاج، عضو مجلس الامناء العميد فايز رحال امين السر نزيه كركي، وامين الصندوق محمد عيس، وذلك لشكر الوزير المرتضى على تسليطه الضوء على مآثر بطل الاستقلال رشيد بيضون، وتأكيده إقامة نصب تذكاري لهذا البطل اللبناني المتمي، على ان تزاح الستارة عن النصب بالتزامن مع مئوية تأسيس الجمعية العاملية. (الوكالة الوطنية)
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