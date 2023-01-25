بري بحث مع الابيض في الاوضاع الصحية والاستشفائية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الابيض، حيث تم عرض للاوضاع العامة، بخاصة الاوضاع الصحية والإستشفائية. (الوكالة الوطنية)

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