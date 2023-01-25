بعد ادراجه في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.. تعرفوا الى معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس

قررت لجنة التراث العالمي، بدورتها الاستثنائية التي عُقدت اليوم، إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

ووزع "الاونيسكو" بيانا جاء فيه:

يقع معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس في شمال لبنان، وقد صممه المهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيماير في ستينات القرن الماضي، وتمتد أرض المعرض على مساحة قدرها 70 هكتاراً وتقع بين المركز التاريخي لمدينة طرابلس وميناء مدينة المينا. ويتألف المبنى الرئيسي للمعرض من قاعة ضخمة مسقوفة تأخذ شكل البومرينغ حيث يبلغ طولها 750 متراً وعرضها 70 متراً، وهي تتيح للبلدان إقامة معارضها فيها.



وكان هذا المعرض المشروع الرائد من بين مشاريع سياسة تحديث لبنان في ستينات القرن الماضي. وقد قدَّم التعاون الوثيق بين مهندس المشروع، أوسكار نيماير، والمهندسين اللبنانيين مثالاً مميزاً للتبادل بين القارات. ويعدُّ هذا المعرض من ناحية حجمه وغنى الأنماط الهندسية فيه أحد الأعمال الهامة التي تمثل فن العمارة الحديث في القرن العشرين في المنطقة العربية من الشرق الأوسط.



لجأت لجنة التراث العالمي إلى اتباع إجراء عاجل لإدراج هذا الموقع نظراً إلى حالة صونه المثيرة للقلق ونقص الموارد المالية اللازمة لصيانته والمخاطر الكامنة في مقترحات تطوير المجمَّع التي قد تضر بسلامته. لذلك أُدرج هذا الموقع في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مما يفسح أمامه المجال للحصول على مساعدة دولية معزَّزة على الصعيدين التقني والمالي معاً.

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ميقاتي

وكان الرئيس ميقاتي هنأ اللبنانيين بهذا الانجاز وجاء في بيان صادر عنه:

تبلغنا للتو من رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الاونيسكو السيدة سحر بعاصيري أن لجنة التراث العالمي المنعقدة في دورتها الاستثنائية اليوم اتخذت قرارا بإدراج "معرض رشيد كرامي الدولي" في طرابلس على لائحة التراث العالمي، وكذلك على لائحة التراث المهدد بالخطر،نظرا الى وضعه المتراجع.

ما تحقق هو انجاز نوعي للبنان ولجميع اللبنانيين، وبالدرجة الاولى لمدينة طرابلس التي نفخر بوجود هذه التحفة المعمارية على ارضها. كما أن القرار هو اعتراف بأن المعرض الذي صممه المهندس العالمي البرازيلي الاصل اوسكار نيماير في الستينيات من القرن الماضي وانتهى تشييده مع اندلاع الحرب عام 1975، يعتبر تحفة معمارية فريدة في عالمنا العربي بحداثة تصميمه وجمال منشآته. وقد أراد لبنان يومذاك ان يكون تعبيرا عن أهمية التنمية المتوازنة ورسالة حداثة وانفتاح على العالم.

في هذا الإطار نشكر الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الأعضاء في لجنة التراث العالمي التي دعمت ملف لبنان لتسجيل هذا الموقع الفريد في منطقتنا. وكذلك نشكر الاونيسكو ومركز التراث العالمي ولجنة التقييم التي درست الملف واوصت بإدراجه.

إننا، اذ نضيف اليوم موقعا سادسا الى المواقع اللبنانية المسجلة في التراث العالمي للاونيسكو، فإننا نأمل ان يحظى معرض رشيد كرامي نتيجة هذا الادراج بالاهتمام الدولي الذي يستحقه وباستمرار رعاية الاونيسكو ودعمها، بما يساهم في ترميمه والحفاظ عليه واعادته الى رونقه ليستعيد دوره المنشود في طرابلس ولبنان.

في هذه المناسبة فانني انوه بالجهد الذي بذله معالي وزير الثقافة محمد وسام مرتضى في متابعة هذا الملف منذ بدء العمل به. كما اشكر رئيسة بعثة لبنان لدى الاونيسكو وانوه بحرصها الشخصي ومتابعتها لاتمام هذا الملف".

مواقف مباركة

وكذلك، هنأ وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصّار في منشور له عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي ، اللبنانيين بقرار اليونيسكو بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي، كاتبا: "قرار اليونيسكو بإدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس على لائحة التراث العالمي، وعلى لائحة التراث المهدد بالخطر، هو بمثابة إضاءة شمعة وسط الظلام الذي نمرّ فيه على أثر الظروف الحالية في البلاد، وعاصمة الشمال تستأهل وأبنائها الكثير، وحين زرتُ المعرض وشكّلنا "لجنة التوجيه لانماء السياحة في طرابلس" وضعناه في سلّم أولويّتنا وتواصلنا مع سفراء وديبلوماسيين ومنظمات دولية لتخصيص الإهتمام اللازم له".



اضاف:" اليوم وبعد إهمال كبير بحقّه على مدى عقود، يشهد المعرض إنجازاً نوعياً نأمل ونعمل على استمراره وتطويره ليكون منارة سياحية وثقافية في لبنان والمنطقة. مبروك لطرابلس وللبنان".

وغرد رئيس "تيار الكرامه" النائب فيصل كرامي عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مبروك للبنان ولطرابلس ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي ولائحة التراث المهدد بالخطر، ونشكر وزير الثقافة وسام مرتضى ورئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الاونيسكو سحر بعاصيري على الجهود التي بذلاها لتحقيق هذا الانجاز".

واعتبر النائب كريم كبارة أن ادراج الاونيسكو معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي خطوة مهمة وقال: "ما يحز بأنفسنا أن العالم يقدر أهمية هذا المعلم الذي تميزت به طرابلس، فيما الدولة اللبنانية أهملته طوال سنوات". وتابع كبارة: "مطلبنا أن تكون خطوة الاونيسكو عامل تحفيز للدولة وللعالم أجمع للاهتمام بالمعرض وبطرابلس".