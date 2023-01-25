الحاج حسن بحث مع ريزا في شؤون القطاع واستقبل سفير سلطنة عمان

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، سفير سلطنة عمان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي.

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وخلال اللقاء، تم البحث في "تعزيز العلاقات بين البلدين، وطرح مشروع تعاون مشترك في ما خص الثروة السمكية وآلية استفادة لبنان من الخبرات العمانية في القطاع المتطور جدا في السلطنة".



وأشاد الحاج حسن بـ"الدور الريادي الذي تلعبه سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر بين الدول العربية، لا سيما من خلال الوساطات التي تقوم بها في هذا الإطار".

كذلك إستقبل الحاج حسن في مكتبه، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية المقيم في لبنان عمران ريزا.

وتم خلال اللقاء، البحث في شؤون القطاع الزراعي بشكل خاص والأمن الغذائي بشكل عام.