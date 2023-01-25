كيف علّق باسيل على إطلاق سراح الموقوفين في قضية المرفأ؟

علّق رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على إطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت، وقال: "محقٌّ اطلاق الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي".





وأضاف في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "يبقى الاساس، كشف حقيقة انفجار المرفأ واحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا وكذلك كشف مرتكبي سرقة اموال اللبنانيين ومحاسبتهم. لا بدّ للحقيقة ان تنتصر" .

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