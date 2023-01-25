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لبنان

الحاج حسن بحث مع سفير تونس في اتفاقية شراكة بين البلدين

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:13
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إستقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في مكتبه، سفير تونس بوراوي الإمام، وتم البحث في إطار إنتاج اتفاقية شراكة بين لبنان وتونس في ما خص المنتجات زراعية، إضافة إلى تبادل الخبرات.
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وكشف الحاج حسن عن "زيارة سيقوم بها لتونس من أجل تعزيز العلاقات المشتركة وتطويرها. كما سيزور وزير الزراعة التونسي بيروت من أجل وضع آلية تنسيق دائمة بين البلدين، خصوصا في القطاع الزراعي".


كما تحدث خلال اللقاء، عن "إيمان الجمهورية اللبنانية بقدرات الشرق من خلال جناحه المغربي، ومن ضمنه تونس"، مؤكدا "ضرورة أن يكون هناك تكامل في الوطن العربي في ضفتيه المغربية والمشرقية".
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