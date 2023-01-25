تحرّكات في مختلف المناطق غداً... ماذا في التفاصيل؟

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أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، بيانا اليوم، تقدمت فيه "من اللبنانيين عموما وأبناء المدارس الرسمية خصوصا بخالص التعزية على انطلاقة شرارة الفدرالية من باب التعليم الرسمي في لبنان. وبكثير من الأسى تنعي الضمير الذي استغل اضراب الاساتذة المتعاقدين للقضاء على هيبة المدارس الرسمية وكرامة المعلمين. ووقعت الواقعة، باعلان الفدرالية التربوية، حيث أخذت كل جهة سياسية تقدم الدعم المادي الى المدارس الرسمية التي تقع في محيطها المذهبي والحزبي لتفتح أبوابها وتعلو منابرها كمنقذة تحت تصفيق المتصدق عليهم من اساتذة وتلاميذ".اضافت: "انها الفاجعة في لبنان، أن يسطو اصحاب الرأسمال والقرار الحزبي على المدارس الرسمية بعدما سطوا سابقا على منظومة التعليم بتعزيز المدارس الخاصة التابعة لهم. ويا لسخرية القدر، ان تأتي الروابط، لسان حال وزير التربية والسلطة، لتركب موجة الاضراب وتحمل الجهات المانحة مسؤوليته، وتحيل الاضراب الى جلسات حكومة عقيمة ووضع سياسي متأزم وتعفي وزير التربية ووزير المالية من صرف ما في جعبتهم من قروض وهبات وصلت الى التعليم الرسمي، انها الحلقة المفرغة تماما، انه آخر مخاض لبنان الذي سيولد أو سيوارى الثرى بجعل التعليم الرسمي في قبضة من نكلوا به تنكيلا".كما اعلنت اللجنة "عدم التهاون في الرد على هذه المؤامرة التي تفتك بالتعليم الرسمي، وسيكون ردنا غداً عبر الاعتصامات التي ستكون على مختلف الاراضي اللبنانية، بتنسيق بيننا وبين اساتذة الملاك في "التيار النقابي المستقل" وكل استاذ ملاك ومتعاقد، ثانوي اساسي ومهني، واهالي وتلاميذ لنكون في وقفة واحدة غدا الخميس ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ في النقاط الآتية:- أمام سرايا جونية- أمام المنطقة التربوية عند مدخل بعلبك/ دورس- أمام سرايا بيت الدين- أمام المنطقة التربوية في طرابلس- أمام تمثال شكيب جابر في عاليه- أمام سرايا جب جنين- أمام وزارة التربية في بيروت".