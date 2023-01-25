16
o
بيروت
16
o
طرابلس
3
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحرّكات في مختلف المناطق غداً... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
25-01-2023
|
14:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، بيانا اليوم، تقدمت فيه "من اللبنانيين عموما وأبناء المدارس الرسمية خصوصا بخالص التعزية على انطلاقة شرارة الفدرالية من باب التعليم الرسمي في لبنان. وبكثير من الأسى تنعي الضمير الذي استغل اضراب الاساتذة المتعاقدين للقضاء على هيبة المدارس الرسمية وكرامة المعلمين. ووقعت الواقعة، باعلان الفدرالية التربوية، حيث أخذت كل جهة سياسية تقدم الدعم المادي الى المدارس الرسمية التي تقع في محيطها المذهبي والحزبي لتفتح أبوابها وتعلو منابرها كمنقذة تحت تصفيق المتصدق عليهم من اساتذة وتلاميذ".
Advertisement
اضافت: "انها الفاجعة في لبنان، أن يسطو اصحاب الرأسمال والقرار الحزبي على المدارس الرسمية بعدما سطوا سابقا على منظومة التعليم بتعزيز المدارس الخاصة التابعة لهم. ويا لسخرية القدر، ان تأتي الروابط، لسان حال وزير التربية والسلطة، لتركب موجة الاضراب وتحمل الجهات المانحة مسؤوليته، وتحيل الاضراب الى جلسات حكومة عقيمة ووضع سياسي متأزم وتعفي وزير التربية ووزير المالية من صرف ما في جعبتهم من قروض وهبات وصلت الى التعليم الرسمي، انها الحلقة المفرغة تماما، انه آخر مخاض لبنان الذي سيولد أو سيوارى الثرى بجعل التعليم الرسمي في قبضة من نكلوا به تنكيلا".
كما اعلنت اللجنة "عدم التهاون في الرد على هذه المؤامرة التي تفتك بالتعليم الرسمي، وسيكون ردنا غداً عبر الاعتصامات التي ستكون على مختلف الاراضي اللبنانية، بتنسيق بيننا وبين اساتذة الملاك في "التيار النقابي المستقل" وكل استاذ ملاك ومتعاقد، ثانوي اساسي ومهني، واهالي وتلاميذ لنكون في وقفة واحدة غدا الخميس ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٣ في النقاط الآتية:
- أمام سرايا جونية
- أمام المنطقة التربوية عند مدخل بعلبك/ دورس
- أمام سرايا بيت الدين
- أمام المنطقة التربوية في طرابلس
- أمام تمثال شكيب جابر في عاليه
- أمام سرايا جب جنين
- أمام وزارة التربية في بيروت".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
Lebanon 24
من "حزب الله" إلى الحريري.. رسالةٌ حاسمة والفحوى "غير عادي"!
06:00 | 2023-01-25
25/01/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ظهرت بملابس داخلية.. مُجددا ميريام كلينك تُثير الجدل بإطلالة جريئة جداً شاهدوا كيف بدت (صور)
03:23 | 2023-01-25
25/01/2023 03:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوماً عنيفاً: "جلجوء ومصدق حالك".. من قصدت؟
Lebanon 24
نادين نسيب نجيم تشن هجوماً عنيفاً: "جلجوء ومصدق حالك".. من قصدت؟
00:07 | 2023-01-25
25/01/2023 12:07:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
الدولار يسجل ارقاما قياسية مرتفعة جديدة.. اليكم التسعيرة
09:40 | 2023-01-25
25/01/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيارة موديل السنة".. فنانة لبنانية تكشف عن تلقيها هدية باهظة الثمن! (فيديو)
Lebanon 24
"سيارة موديل السنة".. فنانة لبنانية تكشف عن تلقيها هدية باهظة الثمن! (فيديو)
00:23 | 2023-01-25
25/01/2023 12:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:15 | 2023-01-25
ميقاتي: أمور طارئة على جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوع المقبل
16:41 | 2023-01-25
الأحرار: للوقوف مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ غداً
16:36 | 2023-01-25
بشأن التعرفة... بيان لموزعي الكايبل في لبنان
16:23 | 2023-01-25
إبتداءً من الغدّ... كم جدول أسعار للمحروقات سيصدر؟
15:33 | 2023-01-25
هكذا علّقت "الخارجية الأميركية" على التطورات في قضية انفجار مرفأ بيروت
15:08 | 2023-01-25
عملية رصد ومتابعة لعصابة في النبطية.. هذا ما نتج عنها
فيديو
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
Lebanon 24
أول صورة لمنفذ "مجزرة" لوس أنجلوس.. وهذه تفاصيل عنه (فيديو)
02:00 | 2023-01-23
25/01/2023 23:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
Lebanon 24
طردته المعلمة من الصف فطعنها بخنجر.. حادثة في مدرسة تهز دولة عربية (فيديو)
05:00 | 2023-01-12
25/01/2023 23:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
Lebanon 24
تجول بين المكاتب والمقاعد.. ثعلب يقتحم مكاتب إحدى الوزارات! (فيديو)
23:15 | 2023-01-08
25/01/2023 23:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact