سرقة "الكابلات" الكهربائية الى الواجهة من جديد

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على سرقة "كابلات" كهربائية من مدينة الميناء، تابعة لصاحب احد المولدات الكهربائية في المدينة.

وبسبب عملية السرقة المشار اليها، انقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل في الميناء.