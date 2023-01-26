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لبنان

سرقة "الكابلات" الكهربائية الى الواجهة من جديد

Lebanon 24
26-01-2023 | 01:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على  سرقة "كابلات" كهربائية من مدينة الميناء، تابعة لصاحب احد المولدات الكهربائية في المدينة.
 
وبسبب عملية السرقة المشار اليها، انقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل في الميناء.
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الميناء

كابلات كهرباء

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