زيارة مستلحقة

يتوقع المقرّبون من الرئيس السابق ميشال عون أن يتمّ التواصل بين "الرابية" و"حارة حريك" في الأيام المقبلة لتحديد موعد لزيارة يقوم بها وفد من "حزب الله" برئاسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لـ "جنرال الرابية".

وفي الاعتقاد أن موعد الزيارة سيتحدّد في ضوء ما ستسفر عنه اتصالات ما بعد لقاء "ميرنا الشالوحي"، وبعد تبلور المواقف من الاستحقاق الرئاسي. وينتظر أن يضم لقاء "الرابية" رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل وعددا من نواب كتلة "لبنان القوي" المحسوبين حصرًا عليه.

إلاّ أن هذه الزيارة، التي يُحضّر لها بتأنٍ ستبقى "سرية"، ولن يعلن عنها مسبقًا، لـ"ضرورات أمنية".