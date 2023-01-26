"التيار" يزايد على نواب التغيير: "نحنا قبلن"

فيما يتواصل اعتصام "نائبي التغيير "نجاة عون صليبا وملحم خلف في مجلس النواب وينضم اليهما تباعا عدد من النواب للتضامن من دون المبيت في قاعة المجلس، كان لافتا دخول "التيار الوطني الحر" على الخط للمزايدة من خلال تسريب معلومات صحافية على لسان "أوساط تكتل لبنان القوي" جاء فيها :"تكتلنا سبق قوى التغيير على الاعتصام بالبرلمان عندما حاصرت قوى الحراك النواب لمنعهم من المشاركة بالجلسة التشريعية لإقرار القوانين الإصلاحية فبتنا ليلتنا في المجلس للحفاظ على النصاب".

وتتابع الاوساط: "البلد بحاجة لشخص آخر قادر على جمع القوى ويتوافق مع مشروعنا، ونحن لا نعطل جلسات الانتخاب، لكن خيار الورقة البيضاء حق دستوري الى ما شاء الله، وعندما يحصل إجماع وظرف انتخابه سنصوت للاسم الذي سيبقى مخفياً حتى الساعة، علماً أنا لدينا 5 أسماء مرشحين، لكن النائب باسيل غير مرشح ومصرّ على ذلك".