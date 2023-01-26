في هذه المناطق... تحرك احتجاجي للصيدليات

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن توقف الصيدليات في النبطية وحاصبيا عن العمل منذ الثامنة صباحاً ولغاية الثانية عشرة ظهراً، احتجاجا على عدم تسليمها الأدوية من الشركات المستوردة، ما ادى الى فقدان معظم انواع الادوية والى مضاعفة معاناة المريض والصيدلي في الوقت نفسه.

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