Advertisement

لبنان

"الحمرا – لا بدارو".. انجاز لبناني جديد ينافس العالم

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
26-01-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1032376-638103222097158458.jpg
Doc-P-1032376-638103222097158458.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مرة جديدة سيلمع لبنان في أعلى المحافل الدولية الثقافية والفنية، حيث سيكون حاضراً، في آذار المقبل في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي السنوي ، Filmapalooza 2023 ، من خلال الفيلم الكوميدي القصير "الحمرا لا بدارو "، لفريق Roarpark 
Advertisement
الفيلم الذي تم تصويره في غضون 48 ساعة كما تشير المخرجة رشا شحادة في حديث صحافي، سيشارك في واحدة من اكبر المسابقات العالمية، بعد أن كان قد فاز سابقاً بمشروع بيروت السينمائي 48 ساعة الذي نظمه معهد بيروت للأفلام، من بين 16 فريقًا محليًا ، كما فاز بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل موسيقى مقطوعة . 

الفيلم الذي لا يتجاوز الـ7 دقائق، شارك فيه أكثر من 16 شخصاً من ممثلين وتقنيين، ما جعله العمل الأكثر متعة على الاطلاق، خصوصاً "وأن كل الفريق كان يعمل بقلب واحد ومجهود كبير، ويشدد على أدق التفاصيل، كما ان الممثلين عملوا سوياً على المشاهد من الكتابة الى التمثيل، ما أعطى الفيلم بعداً آخر، وبالتالي تمكنا من كتابة القصة بغضون 5 ساعات فقط"، على ما تقول شحادة. 
وعن الصعوبات التي واجهت التصوير، اعتبرت شحادة ان الصعوبة الوحيدة التي كانت موجودة تكمن في عملية الترجمة، خصوصاً ترجمة الدعابات التي يرتكز عليها الحوار، وبالتالي ضرورة ايصالها بالطريقة الصحيحة الى الجمهور الاجنبي، الا ان هذا الأمر مرّ بسلاسة وتمكن الحكام الدوليون من فهم العبارات اللبنانية بطابعها الفكاهي.  
وتتمحور قصة الفيلم عن سائق اجرة يتنقل بين منطقتي بدارو والحمرا، ويصادف العديد من المشكلات التي يحملها الركاب الذي يستقلون سيارته، ويسعى الى حلها او يصبح جزءاً منها.

 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

فنون ومشاهير

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-01-26
04:48 | 2023-01-26
05:39 | 2023-01-26
05:35 | 2023-01-26
05:25 | 2023-01-26
05:24 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website