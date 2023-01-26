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لبنان
"الحمرا – لا بدارو".. انجاز لبناني جديد ينافس العالم
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
26-01-2023
|
02:30
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مرة جديدة سيلمع لبنان في أعلى المحافل الدولية الثقافية والفنية، حيث سيكون حاضراً، في آذار المقبل في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي السنوي ، Filmapalooza 2023 ، من خلال الفيلم الكوميدي القصير "الحمرا لا بدارو "، لفريق Roarpark
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الفيلم الذي تم تصويره في غضون 48 ساعة كما تشير المخرجة رشا شحادة في حديث صحافي، سيشارك في واحدة من اكبر المسابقات العالمية، بعد أن كان قد فاز سابقاً بمشروع بيروت السينمائي 48 ساعة الذي نظمه معهد بيروت للأفلام، من بين 16 فريقًا محليًا ، كما فاز بجوائز أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل موسيقى مقطوعة .
الفيلم الذي لا يتجاوز الـ7 دقائق، شارك فيه أكثر من 16 شخصاً من ممثلين وتقنيين، ما جعله العمل الأكثر متعة على الاطلاق، خصوصاً "وأن كل الفريق كان يعمل بقلب واحد ومجهود كبير، ويشدد على أدق التفاصيل، كما ان الممثلين عملوا سوياً على المشاهد من الكتابة الى التمثيل، ما أعطى الفيلم بعداً آخر، وبالتالي تمكنا من كتابة القصة بغضون 5 ساعات فقط"، على ما تقول شحادة.
وعن الصعوبات التي واجهت التصوير، اعتبرت شحادة ان الصعوبة الوحيدة التي كانت موجودة تكمن في عملية الترجمة، خصوصاً ترجمة الدعابات التي يرتكز عليها الحوار، وبالتالي ضرورة ايصالها بالطريقة الصحيحة الى الجمهور الاجنبي، الا ان هذا الأمر مرّ بسلاسة وتمكن الحكام الدوليون من فهم العبارات اللبنانية بطابعها الفكاهي.
وتتمحور قصة الفيلم عن سائق اجرة يتنقل بين منطقتي بدارو والحمرا، ويصادف العديد من المشكلات التي يحملها الركاب الذي يستقلون سيارته، ويسعى الى حلها او يصبح جزءاً منها.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
فنون ومشاهير
صحافة أجنبية
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