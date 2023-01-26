ظهر اليوم.. ترقبوا ما سيجري بشأن "البنزين"

كشفت مصادر في قطاع النفط لـإنّه من المُتوقع صدور جدولٍ جديد لأسعار المحروقات ظهر اليوم الخميس وذلك بعدما صدرأسفر عن إرتفاعٍ جديد بأسعار المحروقات.