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لبنان

ظهر اليوم.. ترقبوا ما سيجري بشأن "البنزين"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2023 | 02:45
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كشفت مصادر في قطاع النفط لـ"لبنان24" إنّه من المُتوقع صدور جدولٍ جديد لأسعار المحروقات ظهر اليوم الخميس وذلك بعدما صدر جدولٌ صباح اليوم أسفر عن إرتفاعٍ جديد بأسعار المحروقات.
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وبحسب المصادر، فإنّ الجدول الجديد الخاص بفترة الظهر سيكونُ مرتبطاً بتقلبات سعر الدولار في السوق الموازية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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