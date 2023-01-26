نقيب الصيادلة يوضح: لهذا السبب اتخذنا خطوة الإقفال

أوضح نقيب الصيادلة جو سلّوم أنّ ما دفع الصيدليّات إلى اتّخاذ خطوة الإقفال قبل ظهر اليوم، هو عدم القدرة على الاستمرار وتأمين الأدوية للمرضى والحليب للأطفال بسبب توقف تسليمها الأدوية منذ أكثر من أربعة أيام، بالإضافة إلى وجود أدوية مهرّبة ومزوّرة تجتاح الأسواق وتهدّد حياة المواطنين.

وفي حديث إلى "صوت كلّ لبنان"، أشار سلوم إلى أن "مشكلة تسليم الأدوية ليست بجديدة، إذ أنّ هناك تقنيناً في التسليم منذ فترة طويلة".

وشدّد على أنه لا يمكن أن يستمرّ الوضع على ما هو عليه، فالبلد ينهار وكذلك القطاع الصحي، وصرختنا هي صرخة كل المواطنين.

وطالب سلوم بتسليم الأدوية للصيدليات، داعياً المسؤولين إلى وضع خطط لتأمين الأدوية للمرضى، وإلى انتخاب رئيس للجمهورية لانتظام العمل الدستوري في البلد وإطلاق ورشة الإنقاذ وإيجاد حلّ شامل يبدأ بقطاع الأدوية.