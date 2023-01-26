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لبنان

توّقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة.. والسبب؟

Lebanon 24
26-01-2023 | 02:56
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 أعلنت "أوجيرو" عبر حسابها على "تويتر" أن "عطلا طرأ على سنترال الشويفات بسبب الضغط على المولدات، ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وفي عدد من المناطق المجاورة، وتعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة". (الوكالة الوطنية)
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