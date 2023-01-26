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لبنان

بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت المصارف زبائنها مؤخراً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-01-2023 | 03:45
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قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ العديد من المصارف تلقت مؤخراً اتصالاتٍ مُكثفة من المواطنين للسؤال عن الأموال التي تمّ إيداعها خلال الشهر الجاري بُغية الاستفادة من "صيرفة". 
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ووفقاً للمصادر، فإنّ المصارف لم تُقدّم أي أجوبةٍ واضحة بهذا الشأن، في حين أنّ بعضها أبلغ الزبائن بأن القرارات جميعها لدى مصرف لبنان وليست لديها، من دون الكشف عن أيّ معلومات أخرى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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