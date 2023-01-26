بشأن "صيرفة".. ماذا أبلغت المصارف زبائنها مؤخراً؟

قالت مصادر مصرفيّة لـ"لبنان24" إنّ العديد من المصارف تلقت مؤخراً اتصالاتٍ مُكثفة من المواطنين للسؤال عن الأموال التي تمّ إيداعها خلال الشهر الجاري بُغية الاستفادة من "صيرفة".

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