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لبنان

القرم شارك في اجتماع مجلس الوزراء العرب للاتصالات

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:06
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لبّى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم، دعوة نظيره المصري الدكتور عمرو طلعت، للمشاركة في اجتماع الدورة  الـ ٢٦ لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في مصر، وتم اقرار البنود المتّفق عليها في المكتب للتنفيذي. 
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وعقد الوزير القرم الذي يرافقه المدير العام للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات المهندس باسل الايوبي، على هامش الاجتماع، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء المشاركين في الفعاليات، حيث بحث مع نظيره المصري سبل التعاون بين الجانبين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشكر للجانب المصري "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

كذلك عقد لقاء مع رئيس المكتب الاقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات المهندس عادل درويش، تقرر بموجبه القيام بزيارة الى لبنان للبحث في كيفية مساعدته ودعمه. (الوكالة الوطنية)
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