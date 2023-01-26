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لبنان

خلف: لبنان أصيب بنكبةٍ قضائية وما يحصل اليوم خطير

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:52
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اعتبر النائب ملحم خلف أنّ "لبنان أصيب بنكبةٍ قضائية ونحرت السلطة القضائية فيه"، مشيراً إلى أن "القضاء سقط اليوم وتمّ نحره".
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وفي كلمةٍ له من أمام قصر العدل، اليوم الخميس، قال خلف: "الاختلال في المرفق القضائي غير مسبوق ولا بدّ من خرق، وكُنا نطالب بضرورة استعادة الدّولة بكافة مؤسساتها التي تنطلق من السلطة التشريعية التي عليها واجب انتخاب رئيس للجمهورية واليوم سقطت الحكومة ولا امكانية لديها للاستجابة لوجع الناس".
وأضاف: "ما يحصلُ اليوم هو خطير على لبنان وخروجي من المجلس النيابي لأكون إلى جانب شهداء انفجار مرفأ بيروت ليس تفصيلاً إنما ضرورة لأرفع الصوت بشأن ما حصل على صعيد القضاء". 
وأكمل: "أطلب من كافة المرجعيات الروحية في لبنان أن توقف من يستغل قيّم الدين وأن تتدخل فوراً من أجل إنقاذ الإنسان في لبنان".
إلى ذلك، أعلن خلف إنه سيُعقد لقاء بعد قليل مع وزير العدل هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود. 

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