السفير البابوي زار الرابطة المارونية

زار السفير البابوي في لبنان المونسنيور باولو بورجيا مقر الرابطة المارونية، وكان في استقباله رئيسها السفير خليل كرم واعضاء المجلس التنفيذي للرابطة.

وتناول المجتمعون الوضع في لبنان، والدور الذي يضطلع به الكرسي الرسولي لمساعدته على عبور الازمة التي تعصف به.

وتحدث السفير كرم في مستهل اللقاء، مستعرضا تاريخ العلاقة بين الكرسي الرسولي والرابطة المارونية. وأضاء على "الهواجس اللبنانية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان" ومتوقفا عند الشغور الرئاسي وضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيرا إلى "اضطرار السلطات الكنسية إزاء استعصاء الحل إلى المطالبة بمؤتمر دولي لمساعدة لبنان على الخروج من هذه الازمة المحنة".وقال: "إن وقع الازمة الاقتصادية الخانقة وأثرها السلبي على قطاعي التعليم والصحة، يزيد من وتيرة الهجرة لدى الشباب اللبناني ويفاقمها".ثم تطرق إلى معضلة النزوح السوري في لبنان و"ما تشكله من إخطار جسيمة على ديموغرافية البلاد وسلمها الاهلي وقدرتها الاقتصادية على إحتمال الاعباء التي يرتبها هذا النزوح، خصوصا أن عدد النازحين السوريين يعادل ما يقارب نصف المقيمين في لبنان".وقال: "كان الأجدر بالمنظمات الاممية المعنية بهذا الملف، وسائر المنظمات الدولية المانحة أن تدفع في اتجاه توفير عودة كريمة للنازحين إلى سوريا بعدما أصبحت معظم مناطقها آمنة وأن تسدد الاسهامات المالية اليهم مباشرة في بلادهم. فلا يهجرون ارضهم ولا يتخلون عن هوية وطنهم الام وجذورهم".من جهته، رد السفير بورجيا بكلمة مسهبة عدد فيها مراحل العلاقة اللبنانية - الفاتيكانية عبر التاريخ، منوها بدور الرابطة المارونية في العديد من المحطات الوطنية والمسيحية.